قيادي من مصراتة يرفض عروض الدبيبة بتوليه أي منصب سياسي

رفض خليفة الزواوي رئيس المجلس المحلي في مصراتة سابقا، عروض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، بتوليه أي منصب سياسي.

وقال القيادي من مصراتة خليفة الزواوي:” إشارة إلى ما تتداوله بعض الصفحات المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار مغرضة هدفها زرع الشكوك واستهداف شخصيات لم تستطع هذه الأبواق النيل منها لما يربطها بالشارع وثوار فبراير من ثقة كبيرة وآخر هذه الافتراءات هو أنني صدر بشأني قرار بتكليفي سفيراً في سفارة ليبيا في الكويت”.

وأضاف الزواوي:” قد تكررت هذه الافتراءات في مناسبات عديدة وكنت في أغلب الأحيان أفضل عدم الرد عليها لعجزها عن النيل مني ومن مواقفي”.

وتابع:” نظراً لإلحاح كثير من الأصدقاء ونزولا عند رغبتهم فأنني أنفي نفياً قاطعاً ترشيحي لأي منصب سياسي أو وظيفة داخل أو خارج ليبيا وقد عرضت عليّ هذه المناصب منذ سنوات عديدة ولكنني لم أقبل يوماً بتحمل أي مسؤولية في ظل هذه الحكومات الفاسدة ابتداءً من حكومة الصخيرات وما بعدها وصولاً إلى هذه الحكومة الموجودة حاليا”.

واستطرد:” إنني براء مما يُنسب لي ويُحاك ضدي والهدف أولا التشويه وإظهار أنني طالب سُلطة”.