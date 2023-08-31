الكيلاني: الأحد إيداع منحة الزوجة والأنباء في الحسابات المصرفية

أكدت وزيرة الشؤون الإجتماعية وفاء الكيلاني أن منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الثامنة عشر، ستكون يوم الأحد المقبل في الحسابات المصرفية لإيداعها في حسابات المنتفعين بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.

في إطار متابعة معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية #وفاء_أبوبكر_الكيلاني لمستجدات بطاقة ايفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزيرة عقدت اليوم الخميس بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس اجتماعا مع مدير عام مصرف الجمهورية بحضور مشرف منحة الزوجة والأولاد.

وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية في العاصمة طرابلس الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال مصرف الجمهورية خاصة فيما يتعلق ببطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والأولاد حيث تم إصدار أكثر من مليون بطاقة وشحنها وتسليمها لمستحقاتها عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى مناقشة الخدمات الالكترونية الجديدة التي شرع المصرف في إطلاقها والتي سوف تسهل خدمات التسجيل والاستفسار وبدل الفاقد وغيرها من الخدمات المتعلقة ببطاقات إيفاء الخاصة بالزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة.