المشري: لا يجب تحميل نجلاء المنقوش مسؤولية التطبيع وحدها

قال الرئيس السابق لمجلس الدولة خالد المشري، إن ما قامت به نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية المقالة بحكومة الدبيبة من لقاء وزير خارجية الكيان الصهيوني في روما ليس عملا فرديا فهي وزيرة خارجية هذه الحكومة.

أضاف المشري، في كلمة متلفزة له: “معلومات مؤكدة وصلتنا بأن المنقوش لم تجتمع بوحدها إنما رفقة وفد وبعضهم لايزالون في البلد، وهذا اللقاء هو تتويج للقاءات سابقة”.

وأضاف المشري، أنه لا ينبغي أن تتحمل المسؤولية نجلاء المنقوش وحدها إنما تتحمل مسؤوليتها الحكومة كاملة، وأقول للمحتجين، استمروا في الضغط حتى الذهاب إلى حكومة صغيرة مؤقتة موحدة غرضها إجراء الانتخابات.