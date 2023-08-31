أبو جناح يتعهد بالنهوض بواقع مركز علاج أمراض القلب بتاجوراء

ليبيا- تفقد رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح مركز علاج أمراض القلب بتاجوراء.

بيان صحي صدر عن الوزارة اطلعت علية صحيفة المرصد أكد اطلاع أبو جناح على سير العمل داخل وحدات وأقسام المركز ومتابعة الحالة الصحية والعلاجية للمرضى الراقدين والمراجعين وتفقد احتياجاتهم الطبية والدوائية لتلبيتها حتى تتحسن حالتهم الصحية.

وفقا للبيان اجتمع أبو جناح بالقائمين على المركز إلى جانب عضو مجلس النواب الصادق الكحيلي ومسؤولين حكوميين وبلديين لاستعراض احتياجاته من الإمدادات الطبية والمشروعات المتوقفة فيه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.