غزة وحركة حماس يشيدان بموقف ليبيا الرافض للتطبيع

عبر رئيس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن تقدير الشعب الفلسطيني ومقاومته لليبيا بكل مكوناتها ومستوياتها من هذه المحطة التي حاول فيها الاحتلال اختراق الموقف الليبي الرافض للتطبيع.

وأشار هنية خلال اتصاله مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى أن فلسطين تلقت رفض الليبيين للتطبيع مع الكيان الصهيوني بمزيد من الفخر والاعتزاز، خاصة تميز الموقف الليبي رسميا وشعبيا في ظل رياح التغيير السلبية التي هبت على بعض العواصم العربية بشان التطبيع مع العدو، وفق قوله.

وبين رئيس الحركة بأن هذا الموقف يمثل إسنادا قويا للشعب الفلسطيني في مواجهة الحكومة الفاشية لدى الكيان ومخططاتها الرامية إلى ضرب ركائز القضية الفلسطينية، حسب قوله.

من جانبه، عبر المنفي عن موقف ليبيا الثابت وغير القابل للإزاحات من القضية الفلسطينية والتطبيع وحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن ليبيا لن تتجاوز الخطوط الحمر في علاقتها بفلسطين وفي نظرتها للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي ثبات السياسة الخارجية لليبيا تجاه القضية، وأن من يتجاوز ذلك لا يعبر عن سياسة ليبيا الرسمية، حسب قوله

وشهدت مدينة غزة اليوم الخميس، تظاهرة تشيد بموقف الشعب الليبي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

واحتشد أهالي وممثلون عن فصائل العمل الوطني و الإسلامي الفلسطيني بساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، دعما وشكرا للشعب الليبي الذي خرج رافضا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس الدائرة السياسية بحركة حماس باسم نعيم إن ما يخفف صدمة لقاء روما، المشاهد العفوية لليبيين، وهم يخرجون إلى الشوارع تعبيرا عن غضبهم للقاء المنقوش ووزير الاحتلال الإسرائيلي، حسب وصفه.

المصدر: الموقع الرسمي لحركة حماس + قناة ليبيا الأحرار

