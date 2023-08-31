ليبيا الان

شركة الكهرباء الليبية تستورد معدات وقطع غيار لمحطتي الزاوية والزهراء

تم النشر منذُ 42 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




شركة الكهرباء الليبية

أعلنت شركة الكهرباء الليبية اليوم الخميس، عن وصول معدات وقطع غيار لمحطتي الزاوية والزهراء مستوردة من شركتي جنرال إلكتريك الأمريكية وسيمنس الألمانية.

وقالت الشركة في بيان: وصلت إلى مخازن الشركة عبر ميناء طرابلس البحري قطع غيار موردة من شركة ( GE ) الأمريكية خاصة بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة.

وأضافت: كما وصلت إلى محطة الزهراء عبر مطار معيتيقة الدولي قطع غيار موردة من شركة سيمنس الألمانية ضمن عقود صيانة طويلة الأجل.

وأشارت الشركة إلى أن استيراد المعدات وقطع الغيار يأتي لضمان سير عمل محطات الإنتاج بالكفاءة المطلوبة دعماً للشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.

Trending

مجلس النواب: حكومة دبيبة لا تمثل الشعب الليبي وسنشكل حكومة جديدة قريباً
Trending

رئيس الحكومة الليبية المكلفة يبحث أوضاع واحتياجات بلدية الكفرة






المقال السابقالفلسطينيون ينظمون وقفة بغزة لشكر الشعب الليبي الرافض للتطبيع مع إسرائيل


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك