شركة الكهرباء الليبية تستورد معدات وقطع غيار لمحطتي الزاوية والزهراء

أعلنت شركة الكهرباء الليبية اليوم الخميس، عن وصول معدات وقطع غيار لمحطتي الزاوية والزهراء مستوردة من شركتي جنرال إلكتريك الأمريكية وسيمنس الألمانية.

وقالت الشركة في بيان: وصلت إلى مخازن الشركة عبر ميناء طرابلس البحري قطع غيار موردة من شركة ( GE ) الأمريكية خاصة بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة.

وأضافت: كما وصلت إلى محطة الزهراء عبر مطار معيتيقة الدولي قطع غيار موردة من شركة سيمنس الألمانية ضمن عقود صيانة طويلة الأجل.

وأشارت الشركة إلى أن استيراد المعدات وقطع الغيار يأتي لضمان سير عمل محطات الإنتاج بالكفاءة المطلوبة دعماً للشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.

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