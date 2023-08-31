“الدبيبة” يحمل المنقوش المسؤولية الكاملة عما فعلته

الوطن| رصد

قال رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، إن الحكومة المنتهية ومجلس وزرائها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الشعب الليبي، في أمنه وسيادته وهويته وثوابته وقيمه.

وأضاف الدبيبة أنه يتحمل مسؤولية الحكومة المنتهية، بصرف النظر عن من أخطأ فيها، مضيفاً أن المواجهة تعني الحقيقة.

وتابع أن مهما كانت الظروف والأسباب والطريقة، سنعرف جميعاً تفاصيل ما حدث في روما من خلال التحقيقات الجارية.

وبين الدبيبة أن ما حدث في روما، أمر جلل وإن كان في لقاء جانبي، وقضية كبرى وإن وقعت بشكل عابر وذلك يستلزم رداً قاسياً ليكون درساً تجاه مقدسات الأمة.

وأكد على أن مجلس الوزراء فخور بموقف الشعب الليبي، الذي أعلن بوضوح أن القضية الفلسطينية تسري في عروقه وأنه متمسك بثوابته وهويته.

وأوضح الدبيبة أنه يرفض رفضاً قاطعاً أي شكل للتطبيع، موضحاً أنه ينحاز للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولعاصمته الأبدية القدس، ودان الاعتداءات المستمرة على حقوقه.

وأشار إلى أن أطراف كثيرة استغلت هذه الواقعة لتصفية حسابات سياسية ضيقة، ولإحداث فوضى في البلاد.

وشدد الدبيبة على أن حرية التعبير أمر مكفول لا جدال فيه، مشدداً على أنه سيقف بقوة لمن تسول له نفسه العبث بأمن الليبيين وسلامتهم.