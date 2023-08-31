الغرياني يطالب الحكومة كاملة بالتبرؤ مما فعلته وزيرة الخارجية

طالب مفتي عام ليبيا “الصادق الغرياني”، حكومة الوحدة الوطنية بعقد جلسة والإعلان فيها عن تبرأهم مما فعلته وزيرة الخارجية .

وقال غرياني بمقطع فيديو :”على الحكومة كاملة بوزرائها عقد جلسة والإعلان فيها عن تبرأهم مما فعلته وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” ويتبرأو من التطبيع وهو فرض وواجب عليهم ولابد أن يفعلوا ذلك”.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت يوم الاثنين الماضي، عن مسؤول حكومي لم تسمه، قوله إن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين”.

وأصدر الدبيبة قرارا يقضي بوقف وزيرة الخارجية في حكومته عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق.