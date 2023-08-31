هنية لـ«المنفي»: ما فعله الليبيون يمثل إسنادا قويا لشعبنا ضد الكيان الصهيوني

أجرى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اتصالا هاتفيا، مساء الخميس، مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، حيث بحثا التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقالت حركة “حماس” عبر موقعها الرسمي، إن هنية، عبر عن تقديره العالي والشعب الفلسطيني ومقاومته لليبيا بكل مكوناتها ومستوياتها من هذه المحطة التي حاول فيها الاحتلال اختراق الموقف الليبي الرافض للتطبيع”.

وأوضح هنية خلال الاتصال إلى أن “شعبنا تلقى هذا الموقف بمزيد من الفخر والاعتزاز، خاصة تميز الموقف الليبي رسميا وشعبيا في ظل رياح التغيير السلبية التي هبت على بعض العواصم العربية بشان التطبيع مع العدو”.

ولفت هنية، إلى أن هذا الموقف يمثل إسنادا قويا لشعبنا الفلسطيني في مواجهة الحكومة الفاشية لدى الكيان ومخططاتها الرامية إلى ضرب ركائز القضية الفلسطينية.

وقد عبر المنفي، عن موقف ليبيا الثابت وغير القابل للإزاحات من القضية الفلسطينية والتطبيع وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن ليبيا لن تتجاوز الخطوط الحمر في علاقتها بفلسطين وفي نظرتها للاحتلال الإسرائيلي، واستذكر زيارته السابقة إلى قطاع غزة قبل نحو عشرة أعوام وانطباعاته التي ترسخت لديه، خاصة حينما سار في شارع عمر المختار، حيث إن الرئيس ينتمي إلى قبيلة المختار.

وأكد المنفي، ثبات السياسة الخارجية لليبيا تجاه القضية، وأن من يتجاوز ذلك لا يعبر عن سياسة ليبيا الرسمية.