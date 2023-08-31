الدبيبة: المنقوش أخطأت وتحملت ضريبة المسؤولية ونتائج مخالفتها لموقفنا الرافض للتطبيع

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قال، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إن وزيرة الخارجية بالحكومة، نجلاء المنقوش، أخطأت وتحملت ضريبة المسؤولية ونتائج مخالفتها لموقف الحكومة الرافض للتطبيع.

في المقابل قال، إن المنقوش عملت بكل إخلاص لقضايا وطنها ودافعت عنه في كل محفل.

وهذا أول حديث للدبيبة أمام مجلس وزراء حكومة الوحدة، حول أزمة التطبيع.

وقال الدبيبة، إن “وزيرة الخارجية منحازة دائما مع مصالح الشعب وعملت طوال فترتها لصالح الوطن ولكن ضريبة المسؤولية تحتم عليها تحمل نتائج المخالفة والإجراءات القاسية، وبالأخص مسألة التطبيع”.

وأضاف، أن “ما حدث في روما أمر جلل حتى وإن كان اللقاء بين المنقوش ونظيرها الإسرائيلي هامشيا”، مشيرا إلى أنه سيتم كشف تفاصيله من خلال التحقيقات.

وأقال الدبيبة المنقوش الإثنين الماضي من منصبها بعد تسريب تفاصيل لقائها مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، كما قرر إحالتها للتحقيق.

وقال الدبيبة، إن الشعب الليبي لا يمكن أن يطبع مع إسرائيل، وأن حكومة الوحدة مع ثوابت الشعب الليبي.

وأضاف الدبيبة: “سنعرف جميعا تفاصيل ما حدث في روما من خلال التحقيقات الجارية”.