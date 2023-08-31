الرئاسي يبحث استئناف العمل في المشاريع الحيوية المتوقفة في الجنوب

ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي، رئيس اللجنة المالية العليا،محمد المنفي، رفقة عضو المجلس موسى الكوني،الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وعدد من وزراء حكومة تصريف الأعمال عن الجنوب، ورؤساء المراكز التنفيذية،لمناقشة كيفية استئناف العمل في المشاريع الحيوية المتوقفة في الجنوب.

المنفي استعرض للحضور بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي آلية عمل اللجنة المالية العليا بوضعها المشاريع الخاصة بالمنطقة الجنوبية من أولى اهتماماتها، والعمل على تنفيذها من قبل الأجهزة التنفيذية المختصة.

بدوره،شدد الكوني على ضرورة التوزيع العادل للميزانية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تحتاجها مناطق الجنوب وأن تكون الأجهزة التنفيذية أكثر عملية لتنفيذ المهام الموكلة لها بكل مهنية.

من جانبهم ،أكد الوزراء ضرورة العمل على تخصيص الميزانيات اللازمة لتسريع عودة الشركات الأجنبية لاستئناف أعمالها في الجنوب للحد من الهجرة لمناطق الشمال، وإحداث تنمية مكانية فيها، لا سيما مدينة مرزق والعمل على عودة الحياة فيها.