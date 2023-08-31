الطرابلسي: لن نسمح بالتظاهر لإسقاط حكومة الوحدة

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قال، وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، اليوم الخميس، إن التظاهر لأجل إسقاط حكومة الوحدة، وحرق المؤسسات العامة والخاصة أمر مرفوض.

وقال الطرابلسي، خلال اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة، إن وزارة الداخلية تسمح بالتظاهر، لمن يتقدم بطلب رسمي بذلك، ونرفض تحطيم السيارات والعبث بالممتلكات العامة والخاصة.

وقال إن المطالبة بإسقاط الحكومة وحرق المؤسسات العامة والخاصة أمر مرفوض.

وتظاهر محتجون في عدة مدن ضد لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة مع وزير خارجية إسرائيل، مطالبين بإسقاط حكومة الوحدة، تعبيرًا عن رفضهم القاطع للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المحتجون في عدة مدن ليبية بمحاكمة وزيرة الخارجية وإسقاط حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.