حالة احتقان وتفجر أزمة المرشحين للانتخابات المحلية في درنة

أمهل مواطنون ليبيون يقيمون في مدينة درنة، ممن ساندوا «الجيش الوطني» في محاربة «الجماعات الإر هابية» هناك عام 2018، مرشحين للانتخابات المحلية 24 ساعة للخروج من المدينة، وذلك على خلفية اتهامهم بدعم «دا عش»» حينذاك بالمال والعتاد.

وتفجرت الأزمة في درنة، الواقعة على ساحل البحر المتوسط بشمال شرقي ليبيا، خلال الأسبوع الماضي، بين مواطنين شارك أبناؤهم في «تحرير» المدينة من «الإر هابيين»، وبين مرشحين للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من الشهر المقبل، ووصلت التحديات إلى إتلاف وإضرام النيران في اللافتات الدعائية لقائمة (إعمار)، التي يترأسها طلال سعد الهنشير، حسب الشرق الاوسط اللندنية.

وتجمع المواطنون الرافضون للانتخابات المحلية، ممن يسمون «أولياء الدم»، مساء أمس (الأربعاء)، وتلا أحدهم بياناً أمهلوا فيه المرشحين 24 ساعة للخروج من درنة، كما شددوا على ضرورة إبعاد جميع عائلاتهم من المدينة أيضاً، وحددوا 11 أسماً من هؤلاء المرشحين.

وطالب أعضاء «أولياء الدم» اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية باستبعاد هذه الأسماء من قوائم المترشحين، و«إلا فإنهم سيضطرون إلى إلغاء الانتخابات المحلية بالمدينة»، احتراماً لـ«شهداء وضحايا الإرهاب» الذين سقطوا خلال مواجهات الجيش ضد هذه الجماعات.

وفي السياق، أفاد مصدر من مدينة درنة بوجود احتقان في المدينة عقب تهديدات من أولياء الدم التابعين بعدم ترشح أي شخص لم يقدم شيئا لما يسمى “عملية الكرامة” كما تم اختطاف أحد المرشحين للانتخابات البلدية بمدينة درنة رئيس قائمة إعمار طلال الهنشير .

واستنكرت رابطة مؤسسات المجتمع المدني في درنة اختطاف رئيس قائمة “إعمار” طلال الهنشير وطالبت بالكشف عن مصيره.