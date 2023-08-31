نورلاند يجدّد ترحيب بلاده بتوحيد المصرف المركزي

أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريشارد نورلاند،ترحيب بلاده بالإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي وتأكيد دعمها للخطوات الجادة التي تم اتخاذها للوصول الى هذا الاستحقاق.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم الخميس،مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير،ونائبه مرعي مفتاح رحيل، بمقر السفارة الأميركية في تونس،بحضور نائب السفير الأميركي في ليبيا جيريمي برندنت.

وبحسب بيان للمصرف على صفحته بموقع “فيسبوك”،فقد ناقش الكبير ونورلاند، النتائج الإيجابية التي أعقبت خطوة توحيد المصرف المركزي.

وأعلن مصرف ليبيا المركز،في 20 اغسطس، إعادة توحيد فرعيه في غرب ليبيا وشرقها، بعد انقسام استمر لنحو عقد.