داعيا الدبيبة لتوليها.. الزني يعتذر عن تكليفه بالخارجية خلفًا للمنقوش

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اعتذر، وزير الشباب بحكومة الوحدة، فتح الله الزني، اليوم الخميس، عن تكليفه بوزارة الخارجية، خلفًا للوزيرة نجلاء المنقوش، داعيًا رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، لتولي مهام الوزارة بعد تقديم اعتذاره.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة السابع لعام 2023.

وكان الدبيبة، قد كلّف الزني بتولي حقيبة الخارجية، بعد إقالة المنقوش احتياطيًا وإحالتها للتحقيق، على خلفية اللقاء مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين.

والإثنين الماضي، أقال الدبيبة المنقوش من منصبها بعد تسريب تفاصيل لقائها مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، كما قرر إحالتها للتحقيق.

وقال الدبيبة، اليوم، أن “ما حدث في روما أمر جلل حتى وإن كان اللقاء بين المنقوش ونظيرها الإسرائيلي هامشيا”، مشيرا إلى أنه سيتم كشف تفاصيله من خلال التحقيقات.