الجهات المشمولة في الافراجات المالية بعدد من القطاعات مع مرتبات اغسطس

كشفت مصادر مطلعة أنه جرى إحالة إلافراجات المالية للعدد من الجهات في عدد من القطاعات تشملها مرتبات شهر اغسطس .

وفيما يلي ننشر الجهات المشمولة بالافراجات في مرتبات شهر اغسطس واخر المستجدات بشأن هذا الأمر حتى الان : (سيتم الاضافة والتعديل لاحقًا).

الافراجات المالية عن الهيئة العامة للبحث والعلوم والتكنلوجيا مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المعهد العالي للتقنية النفطية اوباري مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن الجامعة الاسمرية مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المعهد العالي للمهن الطبية بني وليد مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا الزويتنية مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن جامعة مصراتة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مراقبة التعليم بالمناطق كاباو مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مراقبة التعليم بالمناطق الشقيقة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المعاهد الفنية المتوسطة الجفارة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن جامعة المرقب مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن جامعة الزيتونية مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المعاهد العليا كلية التقنية الهندسية زوارة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن الهيئة العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية مع مرتبات شهر اغسطس