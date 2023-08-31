الزني يعتذر عن تكليفه وزيرا للخارجية خلفًا للمنقوش

اعتذر، وزير الشباب بحكومة الوحدة، فتح الله الزني، عن تكليفه بوزارة الخارجية، خلفًا للوزيرة نجلاء المنقوش، داعيًا رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، لتولي مهام الوزارة بعد تقديم اعتذاره.

وكان الدبيبة، قد كلّف الزني بتولي حقيبة الخارجية، بعد إقالة المنقوش احتياطيًا وإحالتها للتحقيق، على خلفية اللقاء مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين.

وإقترح الزني في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس،أن يتولى الدبيبة وزارة الخارجية في هذا التوقيت وإلى حين انتهاء التحقيق مع المنقوش وإعلان نتائجه على الرأي العام.