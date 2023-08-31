البركي لـ«اللافي»: القوانين التي تطالب بها لو صدرت ستكون على حبل مشنقة

انتقدت الناشطة السياسية ريم البركي، وليد اللافي وزير الدولة لشؤون الاتصال، بسبب انتقاده مساحة الحرية في ليبيا وتبريره لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقالت البركي، عبر حسابه على “فيسبوك”:” أطل علينا وليد اللافي، منذ قليل، وزير إعلام عبدالحميد الدييبة، ومدير قناة النبأ سابقًا، الذراع الإعلامية لتنظيم داعـش؛ ليُحدثنا عن التزام ومهنية زميلته نجلاء المنقوش”.

وأضاف البركي:” هذا غير مهم، ولا تعنيني كثيرًا صكوك الغُفران التي مُنحت لنجلاء منذ الأمس، بدءًا من تصريحات شيخهم المُفتن الصادق الغرياني”.

وتابعت:” المثير في الأمر أن وليد انتقد المساحة الواسعة لحرية الرأي في ليبيا، موضحًا أن الأخبار المضللة والتسريبات التي رافقت جريمة التطبيع، تبرز الحاجة المُلحة لإصدار قوانين تُجرم نشر الأخبار وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

واستطردت:” جرى إيه يا وليد؟ ما بلاش أنت يا ولد“؛ القوانين لو صدرت ستكون أنت على حبل مشنقة لدعمك الواضح والصريح لداعـش وتسببك في تدمير مدينة بنغازي عبر صواريخ قناة النبأ التي وصفت جند الخلافة بالثوار”.

وواصلت هجومها على اللافي:” ما بلاش أنت.. حتي لو أن الصحف الإسرائيلية لم تنشر بعد أسماء الوفد المُرافق لنجلاء المنقوش لروما، لكن الكاميرات في روما سجلت كل شيء، وأنت -بطبيعة الحال- تعرف التفاصيل.. مابلاش أنت!”.