الدبيبة:ما حدث في روما “أمر جلل” ويستلزم ردا قاسيا

إعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة،لقاء وزيرة خارجيته،نجلاء المنقوش ، مع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين في إيطاليا، “أمر جلل”،حتى وإن كان اللقاء “هامشيا”، مشيرا إلى أنه سيتم كشف تفاصيله من خلال التحقيقات.

وأكد الديبية،خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، والمذاع عبر صفحة مكتبه الإعلامي على مواقع التواصل، أنه “مهما كانت الظروف والأسباب والطريقة وبغض النظر عن حسن النوايا أو سوئها، سنعرف جميعا تفاصيل ما حدث في روما من خلال التحقيقات الجارية”.

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية،على أن “وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش عملت طوال فترة مسؤوليتها عن وزارة الخارجية بكل إخلاص لقضايا وطنها ودافعت عنه في كل محفل”،مشيرا إلى أنالأمر يستلزم “ردا قاسيا ليكون درسا تجاه مقدسات الأمة”..

وقال الدبيبة: “نحن اليوم ملتزمون تجاه مقدساتنا أن نتسامى على عواطفنا وعلاقاتنا الإنسانية ونتحمل الإجراءات القاسية وهذه ضريبة المسؤولية”.