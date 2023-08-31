شاهد : التربية تصدر قرارًا عاجلًا بشأن كتاب اللغة العربية لمرحلة التعليم الأساسي المثير للجدل

أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس قرارًا وجهته لمراقبات التعليم بالتحفظ على كتاب اللغة العربية للصف الثاني لمرحلة التعليم الأساسي وسحب ماتم توزيعه من المدارس .

ويأتي قرار التحفظ على كتاب اللغة العربية للصف الثاني لمرحلة التعليم الأساسي عقب ورود ملاحظات تتعلق بوجود صورة قوس قزح مدرجة اسفل الجانب الايسر من الكتاب .

ووجهت وزارة التربية والتعليم، باتخاذ الاجراءات والعمل على تنفيذ توصيات مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بطمس الصورة قبل تسليمها للطلاب باحدى الوسائل المعروفة الص او الشطب .

وفي وقت سابق، شن مستخدمي وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة لوزارة التربية والتعليم بشأن ما يتضمّنه الكتاب من “ترويج” للمثلية الجنسية والذي يضم في جميع صفحاته على علم ” المثـ.ـليين “.

وتداول مواطنون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا مقاطع فيديو وصور من كتاب اللغة العربية للصف الثاني لمرحلة التعليم الأساسي إذ رأى فيه مواطنون “خطراً على أفكار الأطفال وقيمهم وثوابتهم الدينية .