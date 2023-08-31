مخاتير المحلات يؤكدون رفضهم إقامة أي علاقة مع الكيان الصهيوني

أكد مخاتير المحلات بمختلف البلديات بالبلاد، في بيان صحفي، اليوم الخميس ، على تمسكهم بالثوابت الوطنية تجاه القضية الفلسطينة، وعبروا عن رفضهم التام لإقامة أي علاقة ومن أي نوع مع من أسموه بالكيان الصهيوني المجرم، ونددوا فيه بإجراء أي تواصل وعلى أي مستوى معه.

وأعرب مخاتير المحلات عن تمسكهم بحق المواطن في حرية التعبير عن رأيه، شريطة أن يلتزم الجميع بضوابط التعبير عن الرأي والتظاهر بالطرق السلمية التي نظمها القانون دون الإخلال بالأمن والإتلاف للممتلكات.

وبالمقابل عبر المخاتير عن استنكارهم لأعمال التخريب والحرق التي يمارسها البعض في التعبير عن غضبهم، مطالبين الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءاتها الرادعة لحفظ الأمن وصون المرافق العامة والخاصة.

كما عبر المخاتير، عن استيائهم البالغ من محاولات البعض لاستغلال المشاعر الوطنية والارتباط العاطفي والتاريخي للشعب الليبي مع القضية الفلسطينية في خدمة مصالح ومواقف سياسية لأطراف معينة وتصفية حسابات سياسية تسيء للشعب الليبي وجدية موقفه الداعم للقضية الفلسطينية.