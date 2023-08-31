الشعاب يترأس اجتماعا تحضيرياً لبناء قدرات الشباب داخل الإدارات الانتخابية

عقد عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب، الخميس، اجتماعاً تحضيرياً حول البرنامج الإقليمي لبناء قدرات الشباب داخل الإدارات الانتخابية.

جاء ذلك بحضور المدير العام محمد اقحيص واللجنة التحضيرية المشرفة على البرنامج، كما حضر عبر تطبيق زوم علي الجنيدي رئيس الشبكة العربية للشباب في الانتخابات وممثلين عن المنظمة العربية للإدارات الانتخابية.

وناقش الاجتماع التحضيرات المشتركة بين اللجنة التوجيهية والمفوضية، متضمناً أنشطة التدريب المتخصص في البرنامج والترتيبات الإدارية واللوجستية إضافة إلى أجندة التدريب المقترحة.

البرنامج، والذي تنظمه الشبكة العربية للشباب بالتعاون مع المفوضية، هو برنامج أقليمي سيتم إطلاقه خلال شهر أكتوبر المقبل، ويهدف إلى بناء قدرات الشباب داخل الإدارات الانتخابية، ودعم العمل التطوعي ودوره في تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات.