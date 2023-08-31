“اللافي” يدعو إلى عدم الالتفات إلى قضية التطبيع والتركيز على بداية العام الدراسي الجديد

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على خلفية التقارير التي أفادت بتواجد وزير الدولة لشؤون الاتصال في الحكومة منتهية الولاية “وليد اللافي” بجانب “نجلاء المنقوش” خلال لقائها بنظيرها الإسرائيلي في روما، قام الوزير بالدفاع عن عنها ودعوة الجميع للتركيز على أمور أخرى بعيدًا عن مجرد “رفع الشعارات”.

وأوضح “اللافي” أن مسألة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي مرفوضة من قبله ومن قبل الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيتم انتظار نتائج التحقيق في هذا الأمر.

وتحدث “وليد اللافي” عن اعتقادات الرأي العام بأن الحكومة تسعى للتطبيع، معتبرًا ذلك “غير دقيق”. وأشار إلى أن الحرية التي منحها الشعب للتعبير عن آرائه ساهمت في إظهار رفضهم للأمور التي اعتبروها خاطئة تمامًا كما حدث مع هذا اللقاء.

وأكد “اللافي” أنه كان مسؤولًا عن عدة مؤسسات إعلامية ، تم وصفها في بعض الأحيان بالمتشددة وحتى أبعد من ذلك. وأضاف أنه قدم منصات طرح كبيرة لقادة حماس للتعبير عن آرائهم من خلال القنوات التي يديرها، بجانب منح فرصة للتعبير ضد التطبيع وإعلامه.

وفي ختام كلمته، دعا “اللافي” إلى توجيه الانتباه نحو بداية العام الدراسي وتركيز الجهود في غرس القيم والمبادئ في أجيال المستقبل، وعدم الانشغال بقضية التطبيع التي أثيرت مؤخرًا