حالات تسمم غذائي في مدينة الخمس

أكد جهاز الإسعاف والطوارئ،وقوع حالات تسمّم غذائي،بإحدى صالات الأفراح في مدينة الخمس.

وقال الجهاز في بيان مقتضب على صفحته بموقع “فيسبوك”،أن عدد المصابين وصل الى 35 حالة،جميعها في حالة صحية مستقرة.

وأشار إلى نقل 4 حالات لمدينة طرابلس وحالتين إلى زليتن، وطفل الى مصحة السرايا بالمدينة، لافتا إلى انضمام مكتب النقازة للفرق الداعمة لمستشفى الخمس التعليمي وهي فروع ساحل الخمس، وزليتن، ومسلاته، والقرابولي، وقصر خيار.

وأكد مستشفى الخمس التعليمي،وصول مصابين جراء التسمم الغذائي إلى قسم الاسعاف والطواري حيث تم الإشراف على تقديم الخدمات العاجلة للجميع.