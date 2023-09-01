دبيبة: اتحمل مسؤولية الحكومة بصرف النظر عمن أخطأ فيها

عقدت حكومة الوحدة الليبية اليوم الخميس في طرابلس، اجتماع مجلس الوزراء السابع لعام 2023، برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، لبحث عدد من الملفات السياسية والخدمية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن دبيبة، أكد خلال كلمته في الاجتماع، أن حكومة الوحدة الوطنية ومجلس وزرائها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الشعب الليبي في أمنه وسيادته وهويته وعن ثوابته وقيمه، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء فخور بموقف الليبيين الذي أعلنوه بوضوح بأن القضية الفلسطينية تسري في عروقه وأنه متمسك بثوابته وهويته.

وجدد دبيبة في سياق كلمته، رفضه بشكل كامل أي شكل من أشكال التطبيع، ودعمه للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولعاصمته الأبدية القدس، معبراً عن إدانته للاعتداءات المستمرة على حقوقه، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحكومة بصرف النظر عمّن أخطأ فيها.

ووجه دبيبة، التحية لكافة الأجهزة الأمنية التي تعاملت بكل مهنية وانضباط مع محاولات التسلل والاختراق لجرّ البلاد إلى العنف والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة، مشدداً على أن حرية التعبير أمر مكفول لا جدال فيه.

وطالب مجلس الوزراء وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، بالتنسيق لمعالجة أوضاع المعيدين الإدارية والفنية سواء عن طريق الإيفاد الداخلي أو الخارجي وفق المخصصات المالية المتاحة.

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ودعا مجلس الوزراء وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة استكمال إجراءات صرف منحة الزوجة والأولاد خلال الأسبوع القادم كحد أقصى.

وفي ختام الاجتماع، قدم وزير التربية والتعليم موسى المقريف لمجلس الوزراء، إحاطة حول استعدادات الوزارة لانطلاقة العام الدراسي الجديد وفق الجدول الزمني المعد من قبلها، الذي سيكون الأحد المقبل أول أيامه.