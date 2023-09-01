لجنة 6+6 تعلن الانتهاء من أعمالها وإحالة القوانين المعدلة للبرلمان لإقرارها

اختتمت “لجنة 6+6” أعمالها بالتوافق على النسخة المنقحة لمشروع قوانين انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة، التي تم الإعلان عنها سابقًا في مدينة “أبوزنيقة” بالمملكة المغربية. وقد تم استيعاب ملاحظات مختلف الأطراف، بما في ذلك المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، بهدف تحقيق أقصى حد من التوافق الوطني حول هذه القوانين الحيوية.

وقالت اللجنة في بيان لها إنه وبناءً على التوافق النهائي، تم توقيع النسخة المنقحة لمشروع القوانين، وتم إحالتهما إلى رئاسة مجلس النواب. بمجرد اعتمادها رسميًا، سيتم تحويلهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للبدء في تنفيذهما وتحديد مواعيد الانتخابات وفقًا للقانون.

هذا ودعت اللجنة في بيانها مجلسي النواب والدولة للبدء في تنفيذ الخارطة السياسية للقوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات، ممهدة الطريق لإجراء الانتخابات في موعدها تحت إشراف حكومة جديدة، وفقًا للأنظمة المحددة في القوانين.

وأخيرًا، عبرت اللجنة عن امتنانها لجميع الأطراف والدول التي دعمت وتواصلت معها بنصائح ودعم فني ومعنوي. مؤكدةً تقديرها للملكة المغربية على دعمها اللا محدود واستضافتها لأعمال اللجنة في الجولة السابقة.