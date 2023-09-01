ليبيا الان

“قادربوه” يناقش الميزانية المالية التقديرية للعام 2024

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه مع رئيس وأعضاء لجنة إعداد الميزانية التقديرية للهيئة للعام 2024م، آخر أعمال اللجنة ومستجداتها.

وحث على ضرورة اعتماد بنود صيانة الفروع والمكاتب الواقعة خارج نطاق العاصمة، وتخصيص قيمة أخرى لغرض بناء مبانٍ للفروع المستحدثة في المنطقة الغربية والجنوبية، مشدداً على أهمية اعتماد هذه الميزانية؛ لضمان توفير الاحتياجات اللازمة للعمل لاضطلاع الهيئة باختصاصاتها وفق أحكام قانونها.

وثمّنت رئاسة الهيئة أعمال الإدارة العامة للشؤون المالية على جهودها المبذولة ومناقشاتها التي وُصفت بالمثمرة، والتي انعكست بصورةإيجابية على عمل الهيئة فيما يتعلق بالبيانات المالية التقديرية، وبما يتماشى مع الأسس والقواعد المنظمة لإعداد مشروع الميزانية المقترحة.

الوسوم

#هيئة الرقابة الإدارية الميزانية المالية عبدالله قادربوه ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك