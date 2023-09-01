“الصور” يوجه بتعزيز جهود التحديث بهيئة حرس الجمارك لصد مخططات تهريب المخدرات

الوطن| رصد

وجه النائب العام الصديق الصور، خلال لقائه قادة وأعضاء هيئة حرس الجمارك في مركز جمرك ميناء مصراتة البحري، والمنطقة الحرة مصراتة، الضابطة القضائية إلى تعزيز جهود الإصلاح والتحديث في الهيئة بغية صد مخططات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنامت نتيجة سلوكات غير رشيدة.

ونوه الصور بجهود حوكمة الإجراءات في الدائرة الجمركية، وتدعيم الإصلاح الاقتصادي في البلاد عبر تحصين نظام الجباية، ووضع نظم رصد ورقابة تسهم في رد أفعال التهريب.

كما ثمن مُواظبة عناصر قوة العمليات المشتركة على دعم جهود إنفاذ القانون في الدائرة الجمركية، و تأمين بيئة عمل آمنة مساندة لحرس الجمارك.

وقال الصور إن إساءة إجراءات الإفراج الجمركي المؤقت عند إدخال الأغذية المستوردة، حتّم على سلطة التحقيق تنسيق جهود توريد المختبرات المرجعية، لإجراء الفحوصات في أوقات تراعي مفترض الموازنة بين حقوق أصحاب المعاملات الجمركية وبين مقتضيات المصلحة العامة،وذلك ضماناً لحقوق المستهلك.

هذا وأشاد بالمخطط الموضوع لتنمية قدرات أعضاء حرس الجمارك، وتفقد البضائع الموردة إلى البلاد في مستوعبات حفظ غير ملائمة، وتلكم الداخلة في عمليات تدوير النفايات في بلد التصدير.

ووجه الصور بممارسة أعمال الاستدلال حيالها، تمهيداً لإجراء تدابير التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم البيئية.

وحضر اللقاء رئيس مجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة ونائبه، ورئيس قوة العمليات المشتركة.