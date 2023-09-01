الشويهدي ينفي صدور أي بيان عن لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6)

العنوان

نفى رئيس لجنة (6+6) عن مجلس النواب جلال الشويهدي صدور أي بيان عن اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية(6+6)، وفق تصريح للمتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الجمعة.

وقال بليحق: “رئيس لجنة (6+6) عن مجلس النواب السيد جلال الشويهدي ينفي صدور أي بيان اليوم عن اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)”.

وتحدثت بعض وسائل الإعلام عن أن اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة “6+6″، أعلنت الخميس، انتهاء أعمالها بالتوافق والتوقيع على النسخة النهائية المنقحة، لمشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة.

وأضافت، أن اللجنة أحالت القوانين إلى رئاسة مجلس النواب، لإصدارهما رسميًا، ومن ثم إحالتهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات طبقًا للقانون.