أمريكا وفرنسا تعلنان دعم دعوة باتيلي بإنشاء حكومة تكنوقراط ليبية موحدة

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أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا، دعمهم لدعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، بإنشاء حكومة تكنوقراط ليبية موحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وقالت السفارة الأمريكية إن المبعوثين الخاصين الأمريكي والفرنسي رفقة سفير فرنسا لدى ليبيا ونائب السفير الأمريكي في ليبيا أعربوا عن دعمهم لوساطة باتيلي، ودعوته إلى إنشاء حكومة تكنوقراط موحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ولدعم استقرار في ليبيا.

وأضافت السفارة، أنها شجعا على جهود لجنة 6+6 والعمل الجاري الذي تقوم به اللجنة المالية العليا، وكذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

يشار إلى أن المبعوثين الخاصين الأمريكي والفرنسي رفقة سفير فرنسا لدى ليبيا ونائب السفير الأمريكي في ليبيا تبادلا النقاش حول الوضع السياسي الراهن في ليبيا.