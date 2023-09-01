“الطرابلسي” يتوعد من يخرج للتظاهر للمطالبة بإسقاط الحكومة

الوطن|متابعات

أعلن وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية المكلف “عماد الطرابلسي”، خلال خلال اجتماع مجلس وزراء حكومة منتهية الولاية ، رفضه للتظاهرات التي تهدف إلى إسقاط حكومة الوحدة وإشعال النيران في المؤسسات العامة والخاصة.

وقال إن المطالبة بإسقاط الحكومة وحرق المؤسسات العامة والخاصة أمر مرفوض متوعداً من الذين يخرجون من مدن البلاد احتجاجًا على التطبيع مع إسرائيل

وأكد الطرابلسي أن وزارة الداخلية تتيح حق التظاهر لأولئك الذين يقدمون طلبًا رسميًا، ولكنه شدد على ضرورة احترام النظام وعدم الإضرار بالسيارات أو الممتلكات العامة والخاصة.

حيث أثار لقاء “نجلاء المنقوش” مع وزير خارجية إسرائيل ردود فعل شديدة في الشارع الليبي، واندلعت موجة غضب واحتجاج من قِبَل المحتجين طالبوا من خلالها بإسقاط الحكومة منتهية الولاية ، تعبيرًا عن رفضهم القاطع لأي أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.