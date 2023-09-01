أمن بنغازي: شرطة الصابري تضبط شخصين قاما بالرماية على عائلة بمنطقة اللثامة

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة الصابري ضبط شخصين في حالة سُكر ظاهر قاموا بالرماية على عائلة بمنطقة اللثامة وتروعيها في ساعات متأخرة من الليل.

وأوضحت المديرية أنه أثناء مرور دوريات الخطة المُعدة من قبل مدير أمن بنغازي في ساعات متأخرة من يوم الثلاثاء بمنطقة اللثامة تم مشاهدة أشخاص يقومون بالرماية على عائلة بواسطة سلاح ناري نوع خرطوش.

وأكدت المديرية أنه على الفور تم ضبطهم في حالة سكر ظاهر وبحوزتهما سلاح ناري نوع خرطوش والانتقال بهم إلى المركز.

وأشارت المديرية إلى أن بعض أفراد العائلة حضروا من أجل فتح محضر ضد الشخصين اللذان تم ضبطهما وكان أفراد العائلة في حالة هلع جراء ماتعرضوا له من قبل المشكو فيهما.

وذكرت أنه بالتعميم عليهم اتضح أنهما مطلوبان على ذمة واقعة أخرى تهجم وتهديد وتم إيداع المشكو فيهما بالحجز القانوني للمركز إلى حين عودتهم إلى رشدهم ومن ثم العرض على النيابة العامة.