مذيع بقناة التناصح: القضاء سيدين من يتهم الدبيبة بأنه وراء مافعلته “المنقوش”

اعتبر عبدو القن، مذيع قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني “التناصح”، أن القضاء سيدين من يتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، بأنه يقف وراء لقاء وزير الخارجية نجلاء المنقوش بنظريها الإسرائيلي.

وقال القن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” رأيي أن علي السباعي- عضو مجلس النواب- هو مفتي لبرلمان طبرق دون أدواتٍ لإدارة الفتوى، فالمسكين قد سبح في بحر الفقه دون إتقان للسباحة فصار كالحاذي وليس له بعير”، على حد قوله.

وأضاف القن، أن السباعي حاول في منشوره الأخير الجمع بين المختلفات شكلًا وموضوعًا وحاول نقض كلام الشيخ المفتي- الصادق الغرياني- فسقط عليه الجدار”.

وتابع:”أمر القذافي وأعوانه ونظامه يختلف كليا عن الدبيبة وأعوانه واللا نظام والفوضى على جميع الأصعدة فمن لديه الدليل شرعا وقانونا بأن الدبيبة هو من أعطى للمنقوش الأوامر لها دون أن تقوم هي بإرادتها تقربًا للأمريكان وووالخ؟ وبالمثال يتَّضح المقال وتتلاشى أوهام السباعي”،على حد تعبيره.

واستطرد:” لو أن مسؤولا أو شخصًا معروفا اتهم الدبيبة بعينه وأنه هو وراء ما فعلته المنقوش لكان حقا على الدبيبة أن يشتكيه إلى القضاء وعندها سيُدينُ القضاءُ ذلك المُدَّعِي ويُبرِّؤ الدبيبة إذ لا دليل هذا في الدنيا”، على حد زعمه.

واختتم القن قائلا:” وفي الآخرة لو سألك الله يا سباعي عن دليل اتهامك لشخص الدبيبة بماذا ستُجيب ربك عندئذ؟ والأمر لا دليل قاطع والأصل براءة الذمة؟!!، فبين المسألتين فوارق يا مفتي البرلمان”، على حد ادعائه.