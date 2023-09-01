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فصائل العمل الوطني بفلسطين تشيد بموقف ليبيا الرافض للقاء “المنقوش” و”كوهين”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي بغزة، وقفة جماهيرية تضامنية حاشدة دعمًا وشكرًا للشعب الليبي الذي انتفض رافضًا للتطبيع ومساندًا للقضية الفلسطينية ووحدة أراضيها.

واحتشد ممثلون عن المخاتير وشخصيات اعتبارية ووطنية بساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة المجاهدة، ورددوا هتافات منددة بلقاء وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات كُتب على بعضهاالكلمة للشعوب والتطبيع إلى زوال، ولا للتطبيع، إلى رفع جانب الأعلام الفلسطينية والليبية.

هذا و لا زالت الساحة السياسية بالداخل الليبي تشهد بأغلب مدنها وداخل مناطق واسعة من العاصمة طرابلس احتجاجات متواصلة،مطالبين بإسقاط حكومة الدبيبة التي ورطت البلاد في جريمة الخيانة العظمى بالتطبيع مع الصهاينة.

الوسوم

غزة فصائل العمل الوطني والإسلامي ليبيا نجلاء المنقوش

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الوطن الليبية

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