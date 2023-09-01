بعيو: تصالحت مع ديسمبر وسبتمبر وفبراير فكسبت الوطن

أكد محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام المعين من الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أن تصالحه مع أنظمة الحكم في ليبيا «ديسمبر وسبتمبر وفبراير» أكسبه الوطن.

وقال بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن سبتمبر خاصمت ديسمبر خسرت خصمها ولم تكسب نفسها”.

وأضاف بعبو:” فبراير أقتلعت سبتمبر واستدعت ديسمبر، خسرت الإثنين ولم تكسب نفسها.

وتابع:” أنني تعاملت مع العصور الثلاث التي عشتها طفلا وفتى وشابا وكهلا، وأن الإنسان لن يستطيع إلغاء الأزمنة”.

واختتم محمد بعيو، منشوره قائلا:” تصالحت مع الثلاث فكسبت وطني”.