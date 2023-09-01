اختطف في تشاد.. الجيش الليبي يحرر رهينة صيني في بلدة قرب أوباري

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أعلنت شعبة الإعلام باللواء 128 المعزز التابع للقوات المسلحة الليبية، الخميس، تمكن وحدة التحرير والقبض باللواء من تحرير رهينة صيني جرى اختطافه من تشاد إلى ليبيا منذ نحو شهر على يد مجموعة خارجة عن القانون.

وأفادت شعبة الإعلام أن عملية التحرير جاء بعد تلقى اللواء بلاغًا يفيد بوجود رهينة محتجزة في منطقة قريبة من أوباري.

وأضافت، أن بعد ورود البلاغ تحرك رجال اللواء 128 البواسل نحو الموقع، وتمكنوا من تحرير المخطوف، حيث تم نقله للجهات المختصة.

وتحدث الرهينة الصيني، في مقطع فيديو نشرته شعبة الإعلام باللواء 128 المعزز، أن اسمه “دو شوجانغ” ويبلغ عمره 57 عاما، وهو من مقاطعة هينان بالصين.

وقال إنّه تمّ اختطافه من مكان عمله من منطقة “البناء الخضراء” في تشاد من قبل مجموعة لصوص، اقتادوه إلى بلدة بالجنوب الليبي.

وأعرب المختطف الصيني عن امتنانه للجيش الليبي لتحريره، مؤكدًا أنّه بحالة صحية جيدة وينعم بالأمن.