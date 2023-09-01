أمطار رعدية وجيدة بهذه المناطق.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعة 01 سبتمبر 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 01 سبتمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاع بسيط اليوم ويوم الغد تم تتراجع يوم الاتنين ومازالت الفرصة لسقوط أمطار رعدية على مناطق غرب ليبيا واحتمال أن تكون جيدة علي بعض مناطق ( زليتن- مصراتة – سرت ) وبعض مناطق جنوب الجبل الغربي) مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم ما بين (30-35) درجة مئوية على المناطق الساحلية وتصل علي مناطق االدواخل إلى (38)مْ, وتسجل علي مناطق الوسط والجنوب ما بين (38-43)مْ.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على بعض المدن, واحتمال سقوط أمطار جيدة علي بعض مناطق الساحل (زليتن –سرت) وعلى بعض مناطق الجبل الغربي مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: شمالية شرقية إلي شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30–35)مْ, ومناطق الدواخل (37-40) وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا.

الرياح: شرقية تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ وتصل على اجدابيا (37).

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق خاصة على غدامس مع احتمال سقوط رخات من المطر تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-43)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ.