بويصير: لابد من إيقاف الدبيبة عن العمل حتى لا يؤثر في مسار التحقيقات

دعا المقاول الأمريكي ذي الأصول الليبية، محمد بويصير، إلى محاسبة حكومة الوحدة المؤقتة على ما وصفها بـ”السقطة” في إشارة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال بويصير في تدوينة عبر “فيسبوك” إن خروج الليبيين الجمعة إلى الشارع سيحسم موضوع هذه الحكومة الفاشلة، ويبقى على البرلمان ومجلس الدولة التحرك بقوة لمحاسبة المسئولين عن هذه السقطة حسب القوانين الليبية.

وأضاف: كى يكون ذلك ممكنا لابد من إيقاف رئيس الوزراء عن العمل ومعه كل من تطالهم الاتهامات بالتواصل مع إسرائيل حتى لا يؤثرون فى مسار التحقيقات.

واقترح بويصير اختيار رئيس وزراء مكلف من بين أعضاء الوزارة الحالية، تتوافر فيه شروط النزاهة ونظافة اليد والتمسك بسيادة القانون والحرص على مصالح البلاد والتواضع، والإحساس بالظلم الواقع على الناس لقيادة المرحلة والإعداد للانتخابات.

وتابع: إن “أردنا أن نحول ما حدث إلى أفق جديد نحو إخراج بلادنا من المستنقع فهذا هو الطريق، الذى مهده شبابنا من أسقط التطبيع وفتح أمامنا جميعا إمكانية المسير من أجل غد أفضل لبلادنا وأهلنا وأجيالنا القادمة، نعم أجيالنا القادمة”.