نشـرة الصيد البحري على السـاحل الليبي اليوم الجمعة

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة:

الصلاحيـة ابتــداءً مــن الساعة 9.00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

بالساحل الغربي من رأس جدير إلى سرت، من المنتظر أن تكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة على بعض المناطق.

الريح شرش سـرعته مـابين (15-25) عقدة. وارتفاع الموج يتراوح مابين (1.00-3.50)متر قد يصل هذه الليلة و صباح الغد الى (4.00) متر على مصراتة.

البحر سيكون قليل الاضطراب الى مضطرب. أما درجة حرارة سطح البحر فتكون (17) درجة مئوية . والرؤيـة جيدة الى متوسطة.

أما بالساحل من الخليج الى أقصى الساحل الشرقى فتكون السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار متفرقة.

الريح باش يتحول تدريجيا الى شرش سرعته مابين (05-20)عقدة هذا اليوم و ما بين (20-30)عقدة يوم الغد.

ارتفاع الموج يتراوح مابين (2.00-4.00)متر و لا يتجاوز(1.75) متر نهار اليوم.

البحر خفيف الموج الي قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم الغد على طول الساحل.

درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية . والرؤيـة جيدة الى متوسطة.

تعريفات للمصطلحات:

شرش= شمالية غربية

براني= شمالية شرقية

باش= جنوبية غربية