عقيلة يلتقي عميد زليتن

عقيلة يبحث مع عميد زليتن تطورات الأوضاع في ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة القبة، عميد بلدية زليتن “مفتاح الطاهر حمادي” وأعضاء المجلس البلدي وعددا من أعيان ومشايخ وحكماء المدينة.

وجاء اللقاء بحضور عضوي مجلس النواب ” عزالدين قويرب، محمد الهاشمي “.

وبحث اللقاء، تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة.

وثمن رئيس وأعضاء المجلس البلدي و أعيان ومشايخ وحكماء مدينة زليتن ، الجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب في سبيل إنهاء الأزمة الليبية والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار وتحقيق إرادة الشعب الليبي.

كما عبر الحاضرون عن دعمهم لرئيس مجلس النواب.