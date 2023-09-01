لجنة 6+6 تعلن توقيعها للنسخة النهائية لقانون الانتخابات

أعلنت اللجنة المشتركة “6+6″، عن انتهاء أعمالها وإقرار النسخة النهائية المنقحة لمشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة بالتوافق بين كافة أعضائها.

ووفق بيان للجنة فقد تم إحالتهما إلى رئاسة مجلس النواب لإصدارهما رسميا، ومن ثم إحالتهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات طبقًا للقانون.

وأوضحت اللجنة المشتركة “6+6″، أنها تلقت ملاحظات حول مشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة اللذين جرى الإعلان عنهما سابقا بمدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية. حيث وردت هذه الملاحظات من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومختلف الأطراف السياسية الأخرى.

مؤكّدة أنها استأنفت اجتماعاتها منذ قرابة الأسبوعين بمدينة طرابلس، والتقت خلال هذه الفترة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتواصلت مع البعثة الأممية، ومختلف الأطراف السياسية في ذات الشأن، بهدف إيجاد أقصى حد ممكن من التوافق الوطني حول القوانين الانتخابية.

ودعت اللجنة المجلسين للبدء في تنفيذ الخارطة السياسية للقوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات، حتى يتسنى إجراء الانتخابات في موعدها، تحت إشراف حكومة جديدة، وفق ما نصت عليه القوانين، لتبسط رقابتها الأمنية على كامل التراب الوطني.