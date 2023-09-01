الطقس في ليبيا.. اعتدال في درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اعتدال درجات الحرارة مع فرصة بسيطة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و43 درجة مئوية في جميع المناطق.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء قليلة السحب تتكاثر على بعض المدن، مع احتمال سقوط أمطار جيدة على زليتن وسرت وبعض مناطق الجبل الغربي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، ومناطق الدواخل بين 37 و40 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا غدًا.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية وتصل على أجدابيا 37 درجة مئوية.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق خاصة غدامس، مع احتمال سقوط زخات من المطر تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير- تازربو – الكفرة، السماء صافية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.