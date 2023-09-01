“اقتصاد المنتهية” تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء العرب

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شارك وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهية محمد الحويج، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء العرب فيدورته العادية ( 112 ) مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وناقش المجلس في جدول أعماله 21 بند أبرزها مشروع قرار إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربيالموحد، ومشروع قرار بشأن الاستثمار في الدول العربية.

وأكد الحويج على أهمية مقترح تأسيس مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب لما له أهمية كبيرة، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بتفعيل وتنفيذالاتفاقيات الموقعة وخاصة اتفاقية التأمين العربية الموحدة.

ونوّه على دعم دولة ليبيا لمقترح المنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي.