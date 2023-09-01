صحيفة “إل فوليو”: تنافس فرنسا وإيطاليا على ليبيا يتحول إلى حرب دبلوماسية مفتوحة

كشفت صحيفة “إل فوليو” الإيطالية عن أن الفرنسي باتريك سيمونيه سيتولى منصب سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا.

ووصفت “إل فوليو” في تقرير ترجمته “الساعة 24” سيمونيه بأنه رجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ليبيا، واعتبرته كارثة بالنسبة لإيطاليا.

الصحيفة الإيطالية حملت حكومة جورجيا ميلوني في روما مسؤولية ذلك، قائلة إن “روما تخطئ في كل شيء ويستغل الفرنسيون ذلك، وسيكون باتريك سيمونيه سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا، عقبة للبعثات التي تقودها إيطاليا ومؤتمر باريس الذي يريد منافسة مؤتمر جورجيا ميلوني حول الهجرة”.

وأضافت الصحيفة: “يتحول التنافس بين فرنسا وإيطاليا على ليبيا ومنطقة الساحل إلى حرب دبلوماسية مفتوحة، الضحية الأولى، كانت نيكولا أورلاندو، الممثل الخاص لإيطاليا في ليبيا، والذي تم تعيينه في أبريل الماضي سفيرًا جديدًا للاتحاد الأوروبي في ليبيا”.

وتابعت: “في خطوة غير معتادة، لم يوافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على تعيين أورلاندو، ما أدى إلى فشل ترشيحه”.

وأكدت صحيفة “إل فوليو” أن الفرنسي باتريك سيمونيه سفير الاتحاد الأوروبي الحالي لدى المملكة العربية السعودية لم يتم تعيينه في ليبيا رسميًا بعد، لكن من المفترض ألا يستغرق ذلك وقتًا طويلاً.