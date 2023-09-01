ليبيا.. إدارة مستشفى حكومي تستولي على أجهزة طبية بقيمة مليون و25 ألف دينار

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، أنه تم استعادة أجهزة طبية استولت عليها إدارة سابقة لمستشفى حكومي تقدر قيمتها بمليون و25 ألف دينار.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أجرت تحريات حول وجود عملية فساد وتلاعب بالمال العام بأحد المستشفيات التابعة للدولة.

وأضافت أن الإدارة حصلت على إذن من نيابة مكافحة جرائم الفساد للاستدلال والقبض على المتورطين؛ حيث تمكنت وحدة التحري من معرفة الأجهزة الطبية المفقودة، وهي عبارة عن «جهاز تحليل عينات (4040)، وجهاز فصل عينات (5010)، وجهاز (man parw) خاص بالتحاليل، وجهاز كوباص (411) رقم تسلسلي (SERIACNO – 1450 – 02)، وجهاز (الماتدريه)»، وتقدير قيمتها بنحو مليون و25 ألف دينار ليبي.

وأوضح البيان أن الدوريات انتقلت إلى مكان وجود الأجهزة بأحد معامل التحاليل وبحالة ممتازة، وجرى إخطار نيابة مكافحة الفساد، والتي أمرت بضبط الأجهزة وتسليمها إلى هيئة الإمداد الطبي.