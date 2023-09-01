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الأرصاد الجوية: ارتفاع على درجات الحرارة خلال اليومين القادمين

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع بسيط على درجات الحرارة اليوم ويوم الغد ثم تتراجع يوم الاتنين

وأشار المركز الى الفرصة لسقوط أمطار رعدية على مناطق غرب ليبيا واحتمال أن تكون جيدة علي بعض مناطق ( زليتنمصراتةسرت ) وبعض مناطق جنوب الجبل الغربي) مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

مضيفا ان درجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم ما بين (30-35) درجة مئوية على المناطق الساحلية وتصل علي مناطق االدواخل إلى(38)مْ, وتسجل علي مناطق الوسط والجنوب ما بين (38-43)مْ.

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#المركز الوطني للأرصاد الجوية #حالة الطقس ليبيا

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الوطن الليبية

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