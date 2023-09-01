الأرصاد الجوية: ارتفاع على درجات الحرارة خلال اليومين القادمين

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع بسيط على درجات الحرارة اليوم ويوم الغد ثم تتراجع يوم الاتنين

وأشار المركز الى الفرصة لسقوط أمطار رعدية على مناطق غرب ليبيا واحتمال أن تكون جيدة علي بعض مناطق ( زليتن– مصراتة – سرت ) وبعض مناطق جنوب الجبل الغربي) مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

مضيفا ان درجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم ما بين (30-35) درجة مئوية على المناطق الساحلية وتصل علي مناطق االدواخل إلى(38)مْ, وتسجل علي مناطق الوسط والجنوب ما بين (38-43)مْ.