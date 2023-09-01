معهد واشنطن: المنقوش تفتقر إلى الدبلوماسية ونفوذها محدود

أدت الفضيحة التي أحاطت بالاجتماع المفاجئ بين وزيري خارجية إسرائيل وليبيا إلى تبديد الآمال بترقية العلاقات بين البلدين، علما أنها قد تسبب عواقب سياسية في ليبيا.

هكذا علق تحليل لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، عن كشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عن لقائه بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش في روما، مما أثار حالة من الفوضى في البلدين وفي الخارج.

ويلفت التحليل إلى أن المنقوش لم تملك أي خلفية دبلوماسية، على عكس أسلافها الذين كانوا دبلوماسيين ذوي خبرة ودراية بتعقيدات وزارة الخارجية الليبية، حيث عينها الدبيبة في مارس2021، بعد أن تعرضت مرشحة أخرى لانتقادات، وواجهت تحدياً فريداً كامرأة بين وزراء الخارجية الذكور حصراً في جميع أنحاء المنطقة.

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وافتقرت المنقوش وفق التحليل، إلى قاعدة دعم خاصة بها، وتمتعت بنفوذ محدود خارج نطاق ما منحه إياها الدبيبة وأوساطه.

ولكنها أبدت قدرة على الصمود خلال عامَيها الأول والثاني في منصبها، وتغلّبت على الدعوات لاستقالتها على خلفية تصريحات مثيرة للجدل انتقدت فيها الوجود العسكري التركي في ليبيا، وأشادت بعلاقة روسيا الإيجابية مع حكومة الوحدة، كما تعاونت مع الولايات المتحدة بشأن تسليم المشتبه به في تفجير طائرة “بان أم 103”.

ولاحقا، منحتها وزارة الخارجية الأمريكية “الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة” لعام 2022، مستشهدة بعملها مع منظمات المجتمع المدني وخبرتها في حل النزاعات.