الماهري: العناية الخاصة بمركز سبها تشهد إعادة توسعة لاستيعاب ما يقارب 30 سرير

ليبيا – أكدت المتحدثة باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري أن المخزن أو الهنقر المخصص لتخزين المعدات الطبية القديمة داخل مركز سبها الطبي تم إكماله خارجياً أما داخلياً هناك بعض الترتيبات التي يجري العمل عليها من قبل إدارة المشروعات والفرق الهندسية العاملة على اكمال المخزن.

الماهري قالت في تصريح لقناة “فبراير” إن هذا الهنقر يعتبر الأول من نوعه داخل المنطقة الجنوبية، بالإضافة لاستحداث مخزن بسعة 1100متر مربع داخل مركز سبها الطبي وسيكون مخصص لحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشارت إلى أن وجود الهنقر واكماله خلال المرحلة القادمة يعتبر من بوادر عودة الحياة التي تعمل داخل مركز سبها الطبي للحفاظ على كل المعدات والموارد التي تسخر لخدمة المرضى، لافتةً إلى أن الانشاءات الجديدة التي تحدث الآن داخل مركز سبها الطبي كلها في طور الانشاء وعملية الانتهاء منها رهينة بالوقت.

وأوضحت أن البدء في هذه الأعمال كان في وقت وجيز لم تتجاوز المدة التي حددت لإنشائها بـ 6 أشهر وعملية البناء وصلت لمراحل متقدمة ومن المرجح أن ينتهي العمل بها مع نهاية العام لتدخل في الخدمة وتقدم الخدمات للمواطن.

الماهري أفادت أن المفرمة التي تم إنشائها للأدوات الصحية داخل مركز سبها الطبي بنيت على مساحة 500 متر مربع و200 متر مربع خصصت لتكون مكاتب خدمية داخل المفرمة وتعتبر الأولى من نوعها داخل سبها وسيتم الانتهاء منها في نهاية العام الذي سيشهد العديد من المشاريع التي ستطلق بشكل نهائي كمشاريع تم الانتهاء من العمل بها وستسلم وتدخل في العمل مباشره، مشيرةً إلى أن كل معدات المفرمة والمحرقة وصلت لمركز سبها الطبي قبل اسبوعين والعمل جاري على إكمال المفرمة التي تمثل طابقين داخل المركز.

ونوّهت إلى أنه هناك عمل لتوسعة العناية الخاصة بمركز سبها الطبي فالعناية الحالية تشكل استيعاب 10 أسرّة كأكبر عناية فائقة داخل المنطقة الجنوبية وعملية التوسعة التي تشهدها العناية الخاصة بمركز سبها الطبي تشمل إعادة التوسعة لتكون السعة الاستيعابية من 25 إلى 30 سرير كأكبر عناية داخل المنطقة الجنوبية.

وفي الختام بيّنت أن قسم الحواضن وحديثي الولادة شهد خلال الفترة الماضية عملية صيانة والعمل الآن قائم على إرفاد القسم بالأكسجين مع أنه تم تغيير كافة الإمدادات الخاصة بالأكسجين داخل مركز سبها الطبي في جميع الاقسام.