ليبيا.. حصيلة مصابي التسمم الغذائي في الخمس ترتفع لـ 42 حالة

شهدت مدينة الخمس الليبية، عددا من حالات التسمم الغذائي، نتيجة تناول وجبات بإحدى صالات الأفراح.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، ارتفاع حصيلة مصابي التسمم إلى 42 حالة، جميعها في حالة صحية مستقرة.

وأشار الجهاز، في بيان له، إلى نقل 4 حالات لمدينة طرابلس وحالتين إلى زليتن، وطفل الى مصحة السرايا بالمدينة، لافتا إلى انضمام مكتب النقازة للفرق الداعمة لمستشفى الخمس التعليمي وهي فروع ساحل الخمس، وزليتن، ومسلاته، والقرابولي، وقصر خيار.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت صفحة مستشفى الخمس التعليمي على «فيسبوك» صورا لحالات يجرى إسعافها، تظهر عددًا من الأطفال يتلقون الرعاية الصحية.