تحشيد أمني بوسط طرابلس لمنع التظاهر ضد إسقاط حكومة الوحدة

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عرضت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، اليوم الجمعة، صور لتحشيد كبير لقوات الأمن وسط ساحة الشهداء بطرابلس.

وقالت الوزارة، إن هذا جانب من تواجد الإدارة العامة للدعم المركزي في تأمين العاصمة اليوم الجمعة تنفيذا للخطة الأمنية المعدة من مديرية أمن طرابلس، بشأن المحافظة على الاستقرار وتأمين الممتلكات العامة والخاصة.

يأتي بعد يوم من تأكيد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، الخميس، بأن التظاهر لأجل إسقاط حكومة الوحدة، وحرق المؤسسات العامة والخاصة “أمر مرفوض”.

وقال الطرابلسي، خلال اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة السابع هذا العام، إن “وزارة الداخلية تسمح بالتظاهر، لمن يتقدم بطلب رسمي بذلك، ونرفض تحطيم السيارات والعبث بالممتلكات العامة والخاصة”.

وأضاف، أن “المطالبة بإسقاط الحكومة وحرق المؤسسات العامة والخاصة أمر مرفوض”.

وتظاهر محتجون، في عدة مدن، ضد لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة مع وزير خارجية إسرائيل، مطالبين بإسقاط حكومة الوحدة، تعبيرًا عن رفضهم القاطع للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المحتجون في عدة مدن ليبية بمحاكمة وزيرة الخارجية وإسقاط حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.